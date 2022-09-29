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Televizyon karşısında ölümcül hata. Sakın yapmayın

Yeni yapılan çalışmalara göre, uzun süre televizyon başında hareketsiz oturmanın ölümcül bir hareket olduğu ortaya çıktı. Saatlerce oturmak başta kalp hastalıkları olmak üzere, Alzheimer hastalığı ve felç riskini artırdığı vurgulandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:04
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Televizyon karşısında ölümcül hata. Sakın yapmayın. Televizyon başında uzun süre oturmak Alzheimer hastalığı ve felce neden oluyor

Televizyon karşısında ölümcül hata. Sakın yapmayın
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Mynet’in haberine göre; Çok uzun süre oturmak ölüm riskini yüzde 19 artırdığı vurgulandı. Çok uzun süre hareketsiz oturmanın zararları son yıllarda bilinen bir gerçek olduğu bildirildi. Yeni yapılan çalışmalar, uzun süre oturmanın ölümcül bir hareket olduğunu ortaya çıkardı. Saatlerde oturmak başta kalp hastalıkları olmak üzere, Alzheimer hastalığı ve felç riskini artırmasıyla korkuttu.

American Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, oturmamak uzun ömürlü olmanın anahtarı olabileceği bildirildi. Çalışmadan araştırmacılar, uzun süre oturmanın ölüm riskinde büyük bir artış ile ilişkili olduğunu bulduğu vurgulandı. Çalışmada, 21 yıl boyunca sağlığı izlenen 127.554 kişinin kayıtlarından elde edilen veriler analiz edildiği bildirildi.

Sağlık testi yapıldıktan sonra araştırmaya katılanlardan 21 yıl içinde 48.784 kişi öldü. Araştırmacılar, ölenler arasındaki eğilimleri tespit etmek için verileri kullandı.

ALTI SAATTEN FAZLA OTURANLAR RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, her gün altı saatten fazla oturan kişilerin 14 farklı koşulmadan ölme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Üç saatten az oturan insanlarla karşılaştırıldığında, bu hareketsiz insanlar kanser, kalp hastalığı, felç, diyabet, böbrek hastalığı, intihar, Alzheimer hastalığı ve daha fazlası dâhil olmak üzere bir dizi koşuldan ölme riski yüzde 19 daha yüksekti.

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