Açık havada saçlarınız fotoğraftaki gibi dikleşiyorsa dikkat. Felaketten 5 dakika önce çekilmişti

Fotoğrafta yer alan uzun saçlı kişi o gün 18 yaşında olan Michael McQuilken'di. Kardeşi Sean 12 yaşındaydı. 2013 yılında yazdığı bir blok yazısında, dağlardaki o ölümcül öğleden sonrayı canlı bir şekilde hatırladığını söylemişti.

İki kardeş yıldırım çarpmasından sağ kurtuldu ancak başka bir yürüyüşçü o olayda hayatını kaybetti. Fotoğraftaki küçük çocukta üçüncü derece yanıklar oluştu ve uzun süre tedavi gördü.

SAÇLAR NEDEN DİKLEŞİYOR?

Bir çarpmadan hemen önce atmosferdeki elektrik yükleri, saçı havaya kaldırabiliyor ve aslında bu bir son uyarı. Yıldırım düşmeden hemen önce statik enerji havayı doldurur. Bu nedenle tüylerinizin diken diken; vücudunuzda fiziksel bir karıncalanma hissi olduğunu fark edebilirsiniz.

YÜZÜĞÜ VIZILDAMIŞ

McQuilken blogunda yazdığı yazıda olay sırasında kolunu havaya kaldırdığında 'yüzüğünden vızıldama' sesi geldiğini de yazmıştı. Çünkü aslında bu havadaki elektrik işaretleri acil bir sığınak aramak için uyarı anlamına geliyordu.

McQuilken şöyle devam etmişti: 'Sean yere yığıldı ve dizlerinin üzerine çöktü. Sırtından dumanlar çıkıyordu. Yanına gidip nabzını ve nefesini kontrol ettim. Hala yaşıyordu. Sırtındaki ve dirseklerindeki közleri söndürdüm ve grubun geri kalanıyla birlikte onu park yerine doğru patikadan aşağı taşıdım".

Sean sırtında ve dirseklerinde üçüncü derece yanıklar yaşadı, ancak yıldırım çarptığında tamamen yere düşmediği için şanslıydı.

Bu hikayenin kanıtladığı ve hem AFAD'ın hem dünyadaki diğer benzer kurumların uyardığı gibi, saçlarınız açık havada, bir tepede, yürüyüş yaparken dikleşmeye başlarsa hemen bir sığınak arayın.

YILDIRIMIN YAKINDA OLDUĞUNA DAİR İPUÇLARI

MichianLighting bir yıldırımın işareti olabilecek bazı ipuçlarını şöyle paylaşıyor:

-Saçın dikleşmesi ve karıncalanma hissi

-Ağzınızda metalik bir tat

-Havada ozon kokusu

-Başınızın dönmeye başlaması ve terleme

-Titreşim, vızıltı ve çatırtı sesleri (Yakınınızdaki metal nesnelerde vızıltı, çatlama veya titreşim duyabilirsiniz)