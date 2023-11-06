Bilinçsiz tüketilen kış çaylarının zararları ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kış mevsiminin gelmesiyle enfeksiyon hastalıklarından korunmak amacıyla bilinçsiz alınan kış çayları birçok rahatsızlığa neden olduğu bildirildi.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte enfeksiyonlardan korunmak için kış çaylarına yönelenler, dikkatli olmalı.

Aktarlarda satılan kış çayları, içindeki bitkilerin kalitesi ve miktarı konusunda güven vermiyor. Yanlış hazırlanan ve içilen kış çayları, fayda yerine zarar getirebiliyor.

Kış çayları, nane, zencefil, ıhlamur, kuşburnu gibi bitkilerin karıştırılmasıyla yapılıyor. Bu bitkilerin antioksidan özelliği olduğu ve hastalıklara karşı koruduğu iddia ediliyor. Ancak bu bitkilerin nasıl yetiştirildiği, toplandığı, saklandığı ve depolandığı bilinmiyor. Bu aşamalarda sağlık koşullarına uyulmadığı takdirde, bitkilerde zararlı maddeler oluşabiliyor.

2022 yılında yapılan bir araştırmada, kış çayı olarak satılan 10 farklı bitki karışımının kalite kriterlerine uymadığı ortaya çıktı. Bu nedenle kış çayı alırken, güvenilir kaynaklardan almak çok önemli.

Kış çayları, doğal olduğu için zararsız sanılıyor. Ancak her bitki herkese iyi gelmiyor. Bazı bitkiler, alerji, ilaç etkileşimi, hamilelik gibi durumlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, böbrek hastaları, kronik hastalığı olanlar, hamileler, yaşlılar kış çayı içmeden önce doktorlarına danışmalılar.