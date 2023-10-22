Bilkent Üniversiteli öğrencilerinin maaş beklentileri ve Türkiye'de kalmak istememeleri gündem oldu

Bilkent Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin maaş beklentilerini açıkladığı video gündem oldu. Maaş beklentilerinin yanı sıra Türkiye'de kalmak istemiyor olmaları da dikkat çekti.
22 Ekim 2023 Pazar
Bilkent Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin maaş beklentilerini açıkladığı video gündem oldu. Maaş beklentilerinin yanı sıra Türkiye'de kalmak istemiyor olmaları da dikkat çekti.
Bilkent Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin maaş beklentilerini açıkladığı video gündem oldu. Maaş beklentilerinin yanı sıra Türkiye'de kalmak istemiyor olmaları da dikkat çekti.