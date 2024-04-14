Bill Gates yapay zekanın yok edemeyeceği 3 mesleği açıkladı. Ben bile işimi kaybedebilirim

Yapay zeka, bilgisayar programları ve algoritmaları aracılığıyla, öğrenme, problem çözme, algılama, dil anlama, karar verme gibi akıl yürütme süreçlerini simüle etmeyi amaçlar. Yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale gelirken Bill Gates son podcastinde ölmeyecek 3 mesleği açıkladı.

ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, bazı meslekleri de tehdit etmeye başladığı aktarıldı. Sohbet robotları gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyeceği aktarıldı.

BİLL GATES "BEN BİLE İŞİMİ KAYBEDEBİLİRİM" DEDİ

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, OpenAI CEO'su Sam Altman ile yakın zamanda bir podcast yayınında bir araya geldi ve yapay zekanın iş alanlarına etkisi hakkında konuşurken, "Ben bile işimi kaybedebilirim" dedi.

GATES'E GÖRE YAPAY ZEKANIN ETKİLEMEYECEĞİ 3 MESLEK

Bill Gates, açıklamalarında "Gençler 'alternatif enerji, sağlık biyobilimleri ve gelişen yapay zekanın kendisi ile bağlantılı alanlar'dan birini seçmeli." dedi.

Gates'e göre, yapay zeka bu üç iş dalını insanların elinden alamayacak.

Bill Gates sağlık hizmetleri ve alternatif enerji sektöründeki işlerin yapay zekanın geleceği için en önemli ve uygulanabilir sektörler olduğunu ifade etti.