BİM’de büyük skandal. Paketleri açan şok geçiriyor

BİM markette skandallar zinciri bitmek bilmiyor. Şekerin içinden karıncalar, mısır çerezinden kurtlar çıktı. Tarihi geçmiş bozulmuş ve küflenmiş ürünlerin ise satışa sunulduğu ileri sürüldü.

BİM’de büyük skandal. Paketleri açan şok geçiriyor

Editör: Erhan SONGÜR

Alım gücü her geçen gün düşen vatandaşlar, önceden alacağı ürünün markasına bakardı. Şimdi ise insanlar fiyatına bakarak en ucuz ürünü almak için market market dolaşmaya başladı.

Dar gelirlinin uğrak yerleri arasında yer alan BİM marketler zincirinde ise skandallar bitmek bilmiyor.
Bir kadın müşterinin BİM marketten aldığı yumuşak şeker içinde onlarca karınca çıktı. Durumu BİM markete şikayet eden ve sosyal medya hesabından paylaşan müşteri isyan etti.

Müşteri, “Az önce BİM’e gittim bir şeyler almak için rezalet. Şekerin içinde çıkan karıncalar iğrenç, rezaletttt.” ifadelerini kullandı.

PAKETTEN ADETA FIŞKIRDI

Yine bir başka BİM market müşterisi de yer fıstıklı mısır çerezi paketini açınca içinden onlarca kurt çıktığını gördü.

BİM’in mideleri alt üst eden durumuna tepki gösteren kadın müşteri, “Vallahi şoklar içerisindeyim!! Bim marketin cipsi içinden kurt çıktı !!!! Ve onca market zinciri arasında senden alışveriş yapıyorken!!! Bu hiç güzel olmadı!!!” diye yazdı.

İstanbul Kartal Halitpaşa Caddesi'nde bulunan BİM market şubesinin kasa yanında ise soğuk zinciri bozulmuş ürünler sergilenip satışı yapıldı. Ebru Özkan isimli BİM müşteri duruma müdahale etti.

BİM markete tepkisini sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla gösteren Özkan, BİM’e ‘uyarılara rağmen halen aynı yöntemin devam ettirildiği tepkisinde bulundu. BİM müşterisi Özkan, “Kasa yanına konan soğuk zinciri bozulmuş ürünlerin sorumlusu kimdir? Çalışanlarınız kota tutturmak için mi tüm uyarılarıma rağmen ısrarla bu işe devam ediyor? Geçen gün tavuk vardı açıkta Artık bu durumu engelleyiniz.” dedi.

4.jpg

3.jpg

2.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor Spor
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü Spor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü
Yumruk attığı polis linçten kurtardı Güncel
Yumruk attığı polis linçten kurtardı
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum Güncel
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı Güncel
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
Eski başbakan tutuklandı Dünya
Eski başbakan tutuklandı
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor Güncel
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor