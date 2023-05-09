BİM’de büyük skandal. Paketleri açan şok geçiriyor

Editör: Erhan SONGÜR

Alım gücü her geçen gün düşen vatandaşlar, önceden alacağı ürünün markasına bakardı. Şimdi ise insanlar fiyatına bakarak en ucuz ürünü almak için market market dolaşmaya başladı.

Dar gelirlinin uğrak yerleri arasında yer alan BİM marketler zincirinde ise skandallar bitmek bilmiyor.

Bir kadın müşterinin BİM marketten aldığı yumuşak şeker içinde onlarca karınca çıktı. Durumu BİM markete şikayet eden ve sosyal medya hesabından paylaşan müşteri isyan etti.

Müşteri, “Az önce BİM’e gittim bir şeyler almak için rezalet. Şekerin içinde çıkan karıncalar iğrenç, rezaletttt.” ifadelerini kullandı.

PAKETTEN ADETA FIŞKIRDI

Yine bir başka BİM market müşterisi de yer fıstıklı mısır çerezi paketini açınca içinden onlarca kurt çıktığını gördü.

BİM’in mideleri alt üst eden durumuna tepki gösteren kadın müşteri, “Vallahi şoklar içerisindeyim!! Bim marketin cipsi içinden kurt çıktı !!!! Ve onca market zinciri arasında senden alışveriş yapıyorken!!! Bu hiç güzel olmadı!!!” diye yazdı.

İstanbul Kartal Halitpaşa Caddesi'nde bulunan BİM market şubesinin kasa yanında ise soğuk zinciri bozulmuş ürünler sergilenip satışı yapıldı. Ebru Özkan isimli BİM müşteri duruma müdahale etti.

BİM markete tepkisini sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla gösteren Özkan, BİM’e ‘uyarılara rağmen halen aynı yöntemin devam ettirildiği tepkisinde bulundu. BİM müşterisi Özkan, “Kasa yanına konan soğuk zinciri bozulmuş ürünlerin sorumlusu kimdir? Çalışanlarınız kota tutturmak için mi tüm uyarılarıma rağmen ısrarla bu işe devam ediyor? Geçen gün tavuk vardı açıkta Artık bu durumu engelleyiniz.” dedi.