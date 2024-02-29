Bimed’ten 15 milyon euroluk fabrika yatırımı

Kablo rakorları ve medikal ürün sektöründe faaliyet gösteren Bimed, 2024 yılı yatırım ve ihracat hedeflerini açıkladı. Yüzde 90 ihracat ile çalışan ve 5 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, yeni dönemde de yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.

45 yılı aşkın süredir katma değerli üretim gerçekleştiren ve Avrupa’nın kablo rakoru imalatçısı Bimed’in Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, 40 milyon dolarlık ihracatın büyük kısmını Almanya, Hong Kong, ABD ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine yaptıklarını belirtti.

15 MİLYON EURO’LUK YATIRIM TAMAMLANIYOR

Zorlu geçen bir yılın ardından yatırım yapmaya devam edeceklerini açıklayan Mertöz, Bimed için İstanbul Hadımköy’deki fabrikayı hayata geçireceklerini ifade etti.

Şimdiye kadar 13 milyon euro harcadıklarını söyleyen Mertöz, bu yatırımı 15 milyon Euro'ya tamamlamayı planladıklarını Mayıs ayında taşınmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeni fabrikada sadece kablo rakoru imalatının yapılacağına dikkat çeken Mertöz, mevcut fabrikada ise sadece medikal üretim bölümünün kalacağını ve medikal sektöründe son yıllarda sağlamayı planladıkları büyüme için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

ENERJİ SANTRALLERİNE YÖNELİK ÜRETİM YAPIYOR

Enerjideki dönüşüme ayak uydurduklarını ve üretimlerini buna göre planladıklarını vurgulayan Mertöz, dünyadaki petrokimya tesislerine uygun ürünler ve rüzgar enerji santrallerine yönelik kablo rakorları ürettiklerini söyledi.

Mertöz, elektrikli araçların bataryalarındaki hava tahliye valfleri ve konnektörleri de ürettiklerini belirterek, Romanya'daki fabrikada Mercedes'in elektrikli araçlarının konnektörlerini yaptıklarını ifade etti. Ayrıca elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonlarına da rakor verdiklerini söyleyen Mertöz, “Türkiye’de şarj istasyonu üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve istasyonlara yönelik saldırıyı engellemek için koruyucu bir unsur olan kablo rakorlarını temin ediyoruz" dedi.

MEDİKAL TARAFTA BÜYÜYECEK

Medikal tarafta yapılan çalışmalardan bahseden Mertöz, ağırlıklı olarak akciğer hastalarının kullanmış olduğu cihazları ilaç fabrikalarına verdiklerini söyledi. 4 farklı ürün gamına sahip olduğunu belirten Mertöz, “Bu ürünler ve satışımızın 3 katı kadar ithalatı söz konusu. Ülkemizde bu ürünlerin ithalatını azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Bimed Türkiye ve Bimed Romanya fabrikalarında toplam çalışan sayısının 650 kişi olduğunu belirten Mertöz, yeni fabrika ile kapasitenin yüzde 30 artacağını ve istihdamın da artış olacağını ifade etti.

“ÇİN MALI KABLO RAKORLARININ GİRMEDİĞİ TEK ÜLKEYİZ”

Çin'in tüm sektör pazarlarında etkili olduğunu ifade eden Mertöz, Çin malı kablo rakorunun girmediği tek ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yaptı.

Fiyat skalasının ise Çin’e yakın olduğunu söyleyen Mertöz, şunları anlattı: “İhracat ve ithalatta Çin devlet desteği alıyor. Umarım Türkiye’de üretici ihracatçılar için her alanda destekler artar. Maliyet artışlarının yüksek olduğu bir zamanda devlet desteği olmazsa firmalar zaten yok olup gider. Çin ve Hindistan baskısı; sadece tekstil ve deri sektörü için değil her sektör için geçerli. Bunu önlemek için Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarından destek bekliyoruz.”

Rakor imalatında firma olarak Avrupa’da birinci olduklarını dile getiren Mertöz, ülkenin Ar-Ge merkezlerinden biri olduklarını ve private label üretimden markaya geçtiklerini de ifade etti. Aynı zamanda Mertöz, ihraç birim değerlerinin kilogramda 28 dolar olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD VE RUSYA HEDEF PAZAR

Bu yıl en büyük hedef pazarlarının ABD ve Rusya olduğunu anlatan Mertöz, Rusya'ya uygulanan ambargoların ticareti zorladığını belirtti. Mertöz, “Önemli pazarımız Rusya'da başarılı bir politika yürütme hedefi olan hedefi olan otoritemiz, inşallah bu konuyu da çözüme kavuşturur ve ticaretin önünde bir engel kalmaz” diye konuştu. Mertöz, Rusya'ya ihracatı bu yıl yüzde 50, ABD'ye ise yüzde 40 artırmayı planladıklarını da açıkladı.

ALMANYA’DA 10 MİLYON EURO’YA YATIRIM ÜSSÜ

RSM Grup olarak Almanya’da Avrupa ile irtibatı hızlandıracak, ticareti kolaylaştıracak bir üs kurduklarını belirten Mertöz, “10 milyon euro yatırımla kurduğumuz bu lojistik üssü ile Türk ihracatçılar için çalışacağız” diye konuştu.

EĞİTİME VE KADIN İSTİHDAMINA TAM DESTEK

Grup olarak kadın istihdamına önem verdiklerini belirten Mertöz, şirket bünyesinde kadın çalışan oranını yüzde 32’ye çıktığını söyledi. Kalifiye eleman bulmanın son yılların en büyük sorunu olduğunu belirten Mertöz, şunları anlattı: “Çevremizdeki 3 meslek lisesinden, kapasitenin çok üstünde stajyer alımı yaparak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin üstüne titriyoruz.”