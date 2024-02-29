Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar

Dün 82,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,15 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.45 itibarıyla 82,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,39 dolardan alıcı buldu.

Ural petrol aynı saat diliminde 73,82 dolar seviyesinde işlem gördü.

Fiyatlar güne bir miktar düşüşle başlasa da, dünya genelindeki ekonomik belirsizlik ve İsrail kaynaklı jeopolitik riskler sebebiyle yüksek oynaklık gösteriyor. Bunda dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin talep görünümüne ilişkin belirsizlikleri öneli unsur oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta yaklaşık 4 milyon 200 bin varil artış gösterdi. Benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalış gösterdi.

Ham petrol stoklarındaki artışa rağmen benzin stoklarının azaldığını gösteren veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep görünümünde belirsizliğe neden oldu

Ayrıca, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna dair sinyaller de söz konusu belirsizliklere katkıda bulundu.

Piyasa oyuncuları, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin ipuçları verecek makroekonomik verilere odaklanırken, analistler, ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde güçlü tüketim harcamalarının etkisiyle sağlam bir büyüme gösterdiğini, fakat büyümenin az da olsa hız kaybetmiş gibi göründüğünü ifade etti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebilecek verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

ORTA DOĞU GERİLİMLERİ FİYATLARIN YÜKSELİŞİNİ DESTEKLİYOR

Diğer yandan, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle Orta Doğu'da artan gerginlik de fiyatların yukarı yönlü hareketlerinde etkisini sürdürüyor.