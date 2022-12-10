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  • BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü

BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü

BİM’in CEO’sunun "fiyat artışlarının sorumlusu biz değiliz" açıklamasının ardından karışan ortalık bir kez daha karıştı. Piyasa değeri bir anda 20 milyar lira birden düşen BİM’in patronu hisse aldı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 14:14
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BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü. BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı.

BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
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BİM patronu Mustafa Latif Topbaş. son dönemde protestolara ve saldırılara hedef olan ve bir haftada piyasa değeri 20 milyar lira düşen BİM’in hisselerinde alım yaptı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş, dün seansın sonlarına doğru KAP’a hisse alım açıklaması yaptı.

Topbaş, “08.12.2022 tarihinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. payları ile ilgili olarak 119,88 TL ortalama fiyattan 84.000 TL nominal tutarlı 84.000 adet hisse alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 08.12.2022 tarihi itibariyle % 0,014 olmuştur.” dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE BİM HEDEF ALINDI 

Yaşanan gerginliklerin ardından BİM'e yönelik protestolar başlamıştı. Sosyal medya üzerinden de BİM’e saldırılar hisse senedinin piyasa değerinin düşmesine neden oldu. Bazı yatırım şirketleri BİM’i hisse öneri listesinden çıkarttılar. Bu gelişmelerin ardından BİM'in patronunda hisse alım kararı geldi. 

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