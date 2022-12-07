Temel Karamollaoğlu: ''Bu ülkenin üç harfliler sorunu AKP, MHP, RTE''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKENİN 'ÜÇ HARFLİLER SORUNU' AKP, MHP, RTE"

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu son günlerde yaşanan zincir market krizi üzerinden AK Parti'ye eleştirilerde bulunurken, "Bu ülkenin 'üç harfliler sorunu' AKP, MHP, RTE" dedi.

Karamollaoğlu, açıklamasında şunları söyledi: "Siz elektriğe, gaza ardı adına zam yapacaksınız, üretim maliyetlerini üç ayda üç katına çıkaracaksınız sonra ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca marketçiyi suçlayacaksınız. Üç harfli marketleri fırsatçılık yapmakla itham edeceksiniz... Çok net ifade ediyorum bu ülkedeki en büyük fırsatçı, bu iktidarın bizzat kendisidir. Evet, bu ülkenin bir üç harfliler sorunu vardır. O üç harfliler de AKP’dir, MHP’dir ve maalesef RTE’dir. Bu ülkede, zamların da, enflasyonun da, hayat pahalılığının da, yolsuzluğun ve yoksulluğun da tek sorumlusu bizzat Cumhurbaşkanı ve ortaklarıdır" dedi.

"GELDİĞİMİZ NOKTA VAHİM"

Sözlerine dün Meclis'te AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e saldırmasına değinerek başlayan Karamollaoğlu, "Dün sabaha karşı Meclis'te cereyan eden bir hadise sırasında darp edilen İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, hastaneye kaldırılmış ve tedaviye alınmıştı. Bir kalp rahatsızlığı olduğu da söyleniyor. Durumunun iyi olduğu haberini aldım ancak bu darbı gerçekleştiren milletvekilinin Meclis'te 'Bunlar olur, olağan şeylerdir, ben özür dilemeyeceğim' demesini geldiğimiz noktanın ne kadar vahim olduğunu idrak etme bakımından dile getirmek istiyorum" dedi.