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Hep üç harfli marketler suçlanıyor kimse bu marketlerdeki fiyatları görmüyor. Patates ve soğanın fiyatına bakın

İktidar hayat pahalılığının sebebini “üç harfliler” olarak tabir ettiği BİM ve A101 gibi zincir marketlerde ararken diğer zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar görmezden geliniyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:02
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Patates ve soğanın fiyatına bakın. Hep üç harfli marketler suçlanıyor kimse bu marketlerdeki fiyatları görmüyor

Hep üç harfli marketler suçlanıyor kimse bu marketlerdeki fiyatları görmüyor. Patates ve soğanın fiyatına bakın
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Türkiye’de AKP iktidarının sebep olduğu derin ekonomik kriz tüm yıkıcılığıyla sürerken iktidar, burada da klasik politikasını devreye soktu: Suçu başkasına atma!
Bu doğrultuda BİM ve A101 gibi zincir marketlerdeki fiyatları “sopayla” indirmeye çalışan yandaş koro, diğer marketleri görmezden geliyor.

“DİĞER MARKETLERDEN KATBEKAT ZAMLI ÜRÜN SATILIYOR”
Gazeteci İbrahim Karahan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu soruna parmak bastı. Başakşehir 5. Etap’taki Happy Center mağazasındaki fiyatlara dikkat çeken Karahan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nı uyararak şu paylaşımda bulundu: "Buralarda diğer marketlerden katbekat zamlı ürün satılıyor. 8,5 TL olan patates 12 TL, soğan 15 TL, her ürün böyle. Hadi bakalım! Adamlara söyledim, yayınlayacağım, umurunda değil!”
 


yenicaggazetesi.com.tr

 

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Toprak
13.12.2022 10:39
Geçen sene aralıkta soğan kuru 1.95 tl imiş. Cebimde kalan market fişinin tarihi 21/12/2021  
 
Birisi
13.12.2022 10:25
Eskisinden daha kalabalik simdi BIM oyle cok satis yapiyorlarki onlari karalamak reklam olarak dondu  
 
Cem
13.12.2022 10:17
bim,101, şok hepsi yeşil sermaye zamanında bilerek palazlandırıldı küçük marketler yok edildi, ancak şu an yine en ucuz bu marketler satıyor, sonuç olarak pahalılığı bu marketlere yıkma çabası  
 
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