Hep üç harfli marketler suçlanıyor kimse bu marketlerdeki fiyatları görmüyor. Patates ve soğanın fiyatına bakın

Türkiye’de AKP iktidarının sebep olduğu derin ekonomik kriz tüm yıkıcılığıyla sürerken iktidar, burada da klasik politikasını devreye soktu: Suçu başkasına atma!

Bu doğrultuda BİM ve A101 gibi zincir marketlerdeki fiyatları “sopayla” indirmeye çalışan yandaş koro, diğer marketleri görmezden geliyor.



“DİĞER MARKETLERDEN KATBEKAT ZAMLI ÜRÜN SATILIYOR”

Gazeteci İbrahim Karahan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu soruna parmak bastı. Başakşehir 5. Etap’taki Happy Center mağazasındaki fiyatlara dikkat çeken Karahan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nı uyararak şu paylaşımda bulundu: "Buralarda diğer marketlerden katbekat zamlı ürün satılıyor. 8,5 TL olan patates 12 TL, soğan 15 TL, her ürün böyle. Hadi bakalım! Adamlara söyledim, yayınlayacağım, umurunda değil!”





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