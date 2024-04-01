Bina girişinde cinayet. 2 ölü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’de 1 kadın ve 1 erkek, bir binanın girişinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da çifte cinayet. Kentin Bağlar ilçesinde bulunan Kaynartepe Mahallesi’nde 1 erkek ve 1 kadın bir bina girişinde silahlı saldırıya uğradı.

Kadın ve erkek bina girişindeki silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edilirken cinayet ile alakalı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.