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Binaların çatlaması çökmesi kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha öncede farklı noktalardan kaydedilen depremin yeni görüntülerinde de korku dolu anlar ile binaların çökmesi yer aldı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:53
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Binaların çatlaması çökmesi kamerada

Binaların çatlaması çökmesi kamerada
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 11 ili vuran depreminde 17'inci gününe girildi. Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma, ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. 

İkinci depremin merkezi Elbistan Esentepe Mahallesi Söğütlü caddesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de, binaların çatlama anları, bir binanın yıkılması ve korku dolu anlar yer aldı. Görüntülerde mahallenin arka taraflarında çöken binaların oluşturduğu toz bulutu da yer aldı.

 

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