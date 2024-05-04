Mardin'de husumetli ailelerin kavgasında kan döküldü

Kaynak: DHA
Mardin'de husumetli ailelerin kavgasında kan döküldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki husumetli ailenin karıştığı silahlı çatışmada, tesadüfen oradan geçmekte olan bir kişi de dahil olmak üzere toplam üç kişi yaralandı.

Bu olay, Kızıltepe ilçesinin Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan 608'inci Sokak'ta öğlen saatlerinde vuku buldu.

Daha önceden aralarında husumet bulunduğu kaydedilen iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı bir çatışmaya dönüştü.

Her iki tarafın da yanlarında bulundurdukları silahlarla karşılıklı ateş açtıkları bu çatışmada, iki aileden iki kişi ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine taşınarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, olaya karıştığı düşünülen bazı kişilerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İlgili Haberler
Mardin Kızıltepe'de zincirleme trafik kazası
Mardin Kızıltepe'de zincirleme trafik kazası
Mardin'de kamyonet devrildi: 3 yaralı
Mardin'de kamyonet devrildi: 3 yaralı
Son Haberler
Pendik'te 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza. 2'si ağır, 4 yaralı Gündem
Pendik'te 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza. 2'si ağır, 4 yaralı
Kenan Yıldız rahatsızlandı Spor
Kenan Yıldız rahatsızlandı
Çorlu’da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama Gündem
Çorlu’da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
Ünlü futbolcunun aşk üçgeni. Evliyken başka bir kadından da çocuğu oldu ortalık karıştı Spor
Ünlü futbolcunun aşk üçgeni. Evliyken başka bir kadından da çocuğu oldu ortalık karıştı
Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı. Zayıf haliyle dikkat çekti Magazin
Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı. Zayıf haliyle dikkat çekti
Gaziantep'te 8'inci kattaki dairede yangın Gündem
Gaziantep'te 8'inci kattaki dairede yangın
Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı Gündem
Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı