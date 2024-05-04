Mardin'de husumetli ailelerin kavgasında kan döküldü

Bu olay, Kızıltepe ilçesinin Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan 608'inci Sokak'ta öğlen saatlerinde vuku buldu.

Daha önceden aralarında husumet bulunduğu kaydedilen iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı bir çatışmaya dönüştü.

Her iki tarafın da yanlarında bulundurdukları silahlarla karşılıklı ateş açtıkları bu çatışmada, iki aileden iki kişi ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine taşınarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, olaya karıştığı düşünülen bazı kişilerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.