Binanın çatısına çıkan eski polis çevreye ateş açtı

Polis ekiplerinin 4 saatlik müdahalesinin ardından ikna edilen T.T. gözaltına alındı. T.T.'nin daha önce de benzer suçlar işlediği ve Adapazarı'nda pompalı tüfekle sokak üzerinde ateş açtığı, geçen yıl ise Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı öğrenildi.

Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Karaosman Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatısına çıkan eski polis T.T., elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık dört saat süren ikna çalışmalarının ardından T.T., çatıdan indirilerek gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan T.T.'nin daha önce Adapazarı'nda pompalı tüfekle sokak üzerinde ateş açtığı ve geçen yıl Temmuz ayında Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.