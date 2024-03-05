Binanın çatısına çıkan eski polis çevreye ateş açtı

Kaynak: DHA
Binanın çatısına çıkan eski polis çevreye ateş açtı
Sakarya'nın Karaosman Mahallesi'nde, eski polis olduğu belirlenen T.T. (49), iki katlı bir binanın çatısına çıkarak tabancayla rastgele çevreye ateş etti.

Polis ekiplerinin 4 saatlik müdahalesinin ardından ikna edilen T.T. gözaltına alındı. T.T.'nin daha önce de benzer suçlar işlediği ve Adapazarı'nda pompalı tüfekle sokak üzerinde ateş açtığı, geçen yıl ise Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı öğrenildi.

Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Karaosman Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatısına çıkan eski polis T.T., elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık dört saat süren ikna çalışmalarının ardından T.T., çatıdan indirilerek gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan T.T.'nin daha önce Adapazarı'nda pompalı tüfekle sokak üzerinde ateş açtığı ve geçen yıl Temmuz ayında Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

binanin-catisina-cikip-cevreye-ates-acti-21875-2.jpg

binanin-catisina-cikip-cevreye-ates-acti-21875.jpg

binanin-catisina-cikip-cevreye-ates-acti-21875-1.jpg

Son Haberler
Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Gündem
Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu Dünya
Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı Gündem
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Saldırının arkasından ünlü iş adamları çıktı. Sosyete estetikçisine kurşun yağdırdılar Gündem
Saldırının arkasından ünlü iş adamları çıktı. Sosyete estetikçisine kurşun yağdırdılar
Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandılar: 3 Ölü Video
Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandılar: 3 Ölü
Hangikredi Günlük Sabit Ekonomi
Hangikredi Günlük Sabit