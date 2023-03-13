Binbirdelikotu bitkisi iştahsızlığa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Binbirdelikotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Binbirdelikotu bitkisinin iştahsızlığa iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa şifa olduğu vurgulandı.

İŞTAHSIZLIK NEDİR?

İştahsızlık, kimi zaman fiziksel sebeplerle kimi zamansa psikolojik tetikleyicilerle ortaya çıkan beslenmede anormal davranış olarak niteleyebileceğimiz bir durumdur.

İştahsızlık, her ne sebeple başlamış olursa olsun belli bir süre sonra sağlığı tehdit etmeye başlar. Bu yüzden olabildiğince hızlı tedbir alınması gereken önemli bir sorundur. Vücut görünümü gibi kaygılarla başlayan psikolojik olarak iştahın kaybolması durumu için psikologlardan destek alınması gerekirken fiziksel anlamda gelişen sebeplerle oluşan iştahsızlık için hekim ve diyetisyen desteği aranmalıdır. Her iki durumda da tablo ağırlaşmadan bir desteğe başvurulması önemlidir.

BİNBİRDELİKOTU NEDİR?

Çalılık ve fundalıklar arasında yetişen uzun ömürlü bir otsu bitkidir. 30-80 santimetre boyundadır. Gövdesi dört köşelidir. Yaprakları sapsızdır. Çiçekleri parlak sarı renktedir. Mayıs ve eylül aylarında çiçek açar.

BİNBİRDELİK OTU NE İŞE YARAR?

Binbirdelik Otunun birçok amaçla kullanıldığına değindik. Bitkinin önemli etkileri olduğunu belirtmekte fayda var. Ne işe yaradığı ile ilgili ayrıca merak konusu olduğunu belirtmek gerekiyor.