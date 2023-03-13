Binbirdelikotu bitkisi kronik uyku sorununa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Binbirdelikotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Binbirdelikotu bitkisinin sinirlere iyi gelmesinden kronik uyku sorununu çözmesine kadar kadar birçok sağlık sorununa şifa olduğunun altı çizildi.

UYKUSUZLUK NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler. Uykusuzluk sadece enerji seviyesi ve ruh halini değil, sağlığı, iş performansını ve yaşam kalitesini de azaltabilir. Sağlıklı bir yetişkinin ne kadar uykuya ihtiyacı olduğu kişiden kişiye değişse de uzmanlar gecede yedi ila sekiz saatin yeterli olduğu görüşündendir.

Birçok insan, hayatının bir döneminde günler veya haftalar süren kısa süreli (akut) uykusuzluk yaşayabilir. Böyle durumlar genellikle stres veya travmatik bir olay sonucunda gözlenir. Ancak bazı insanlar bir ay veya daha uzun süren uzun süreli (kronik) uykusuzluk yaşar. Uykusuzluğun kendisi birincil sorun olabilir veya farklı bir tıbbi durum ya da kullanılan ilaçlar nedeniyle oluşabilir.

BİNBİRDELİKOTU NEDİR?

Çalılık ve fundalıklar arasında yetişen uzun ömürlü bir otsu bitkidir. 30-80 santimetre boyundadır. Gövdesi dört köşelidir. Yaprakları sapsızdır. Çiçekleri parlak sarı renktedir. Mayıs ve eylül aylarında çiçek açar.

BİNBİRDELİK OTU NE İŞE YARAR?

Binbirdelik Otunun birçok amaçla kullanıldığına değindik. Bitkinin önemli etkileri olduğunu belirtmekte fayda var. Ne işe yaradığı ile ilgili ayrıca merak konusu olduğunu belirtmek gerekiyor.