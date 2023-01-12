Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bingöl Adaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), büro görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Son başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla hiçbir şekilde irtibatmin olmaması,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 Yıllık Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler, Iletişim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2021-2022) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

10- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak,

11- Adaklı ilçesi sınırlarında 01.07.2022 tarihi itibari ile ikamet ediyor olmak,

12- İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak,

13- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

14- Adli ve İdari soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durum bulunmamak,

15- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

16- Yapılan mülakat sonucunda göreve başlatılması kesinleşen aday hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak, soruşturma sonucunda göreve başlatılması sakıncalı görülen aday göreve başlatılmayacaktır.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatı gereğince; KPSSP3 puanına göre alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Adaylar tarafından yapılacak (http://vakifilan.aile.gov.tr) online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca genel ve özel şartlar bölümünde, istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarımı teslim edip genel şartları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine haiz olup, mülakat sonucunda personel alıp almama konusunda serbesttir.