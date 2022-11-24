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Bingöl Merkez’de icradan satılık daire

T.C. Bingöl İcra Dairesi tarafından Bingöl Merkez'de 146 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:52
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Bingöl Merkez’de icradan satılık daire

Bingöl Merkez’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; BİNGÖL İli, MERKEZ İlçesi, KÜLTÜR Mahalle/Köyü, LEVİKÖP Mevkii, 1439 Ada, 1 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz. 23/06/2022 KIYMET TAKDİR TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; Taşınmaz İlkokula yaklaşık 50 m, camiye yaklaşık 250 m, şehir merkezine yaklaşık 2000 m mesafede olup şehir merkezine şehiriçi dolmuşlarla ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde 4 blok bulunmaktadır. Her bir blok bodrum+zemin+4 katlı olup yapı sac çatılı ve kaloriferli olup yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. 14 nolu Bağımsız Bölüm mesken tapu kaydına göre brüt 146,70 m2 alana sahiptir. D Blok 14 nolu Bağımsız Bölümün arsa payı 150/14170 olup 64.2 m2 yere isabet etmektedir. Projesine göre mesken 146.70 m2 alana sahiptir. Taşınmaz elektrik, ulaşım, altyapı ve su hizmetlerinden tam faydalanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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