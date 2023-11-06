Bingöl'de 93 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de bir hafta içerisinde güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada, 93 kilo 209 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "30 Ekim - 6 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 57 kilo 551 gram kubar esrar, 35 kilo 658 gram toz esrar, 5.21 gram metamfetamin, 2 bin 134 gram skunk, 2 gram bonzai ele geçirilmiştir. Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl’ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. 30 Ekim - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 72’si yabancı olmak üzere toplam 75 bin 281 şahsı sorguladı. 255 aranan şahıs tespit edilip 12 gözaltı yapıldı, 5’i tutuklandı. 16 bin 880 araç denetlenip 930 araca cezai işlem yapıldı. 56 araç trafikten men edildi. Canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.