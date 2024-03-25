Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı askeri helikopterle kurtarıldı

Kaynak: DHA
Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı askeri helikopterle kurtarıldı
Bingöl’de kar ve tipi sebebiyle dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde 2 kişi, ava çıktıkları dağda kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yol açma çalışmalarının olumsuz hava koşulları sebebiyle uzun süreceğini tespit etti. Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı’ndan askeri helikopter yönlendirildi. Bulundukları yerden alınan 2 avcı, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Avcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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