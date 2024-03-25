Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı askeri helikopterle kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde 2 kişi, ava çıktıkları dağda kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yol açma çalışmalarının olumsuz hava koşulları sebebiyle uzun süreceğini tespit etti. Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı’ndan askeri helikopter yönlendirildi. Bulundukları yerden alınan 2 avcı, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Avcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.