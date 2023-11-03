Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Bingöl'de deprem oldu.
Depremin merkez üssü Dedebağ olarak açıklandı.
Depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklanırken, derinliği ise 5 km olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Bingöl'de deprem oldu.
Depremin merkez üssü Dedebağ olarak açıklandı.
Depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklanırken, derinliği ise 5 km olarak duyuruldu.