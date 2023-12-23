Bingöl’de kaza. 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Bingöl’de kaza. 1 ölü, 4 yaralı
Bingöl’de iki aracın karıştığı trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bingöl Solhan karayolu Cavuslar köyü yakınlarında trafik kazası, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi ve plakaları anlaşılamayan iki araç, kafa kafaya çarpıştı.

Olaya şahit olan vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği inceleme sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gerçekleşen trafik kazası sonucu yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin arından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden şahıs, morga kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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