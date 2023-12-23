Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da hafif ticari bir araç ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada Z.S isimli kadın (60) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Malatya'nın Tecde Mahallesi'nde meydana gelen kazadai, E.G.'nin kullandığı 34 CZU 722 plakalı otomobil ile A.E.A.'nın kullandığı 34 CZV 466 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 YARALI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, otomobilde sıkışan Z.S. ve hafif ticari aracın sürücüsü A.E.A. sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri yararılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, Z.S.'nin, olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada hayatını kaybeden Z.S. otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralı A.E.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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