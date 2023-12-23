Şanlıurfa’da otobüs 2 TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da otobüs 2 TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Şanlıurfa’da İzmir’den Batman’a giden yolcu otobüsü, sabah saatlerinde sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki TIR ile çarpıştı. Kazada otobüs şoförü İlhami Dokdemir yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. Sabah saatlerinde şiddetli yağış ve sis nedeniyle İzmir'den Batman'a seyir halindeki yolcu otobüsü ve 2 TIR sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şoför koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan otobüs şoförü 58 yaşındaki İlhami Dokdemir hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Dokdemir’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktası bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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