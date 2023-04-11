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Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 15 kişi gözaltına alındı

Bingöl merkezli yapılan bir operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 21:27
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Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 15 kişi gözaltına alındı

Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 15 kişi gözaltına alındı
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Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 43 şüpheliye yönelik yapıldı.

Bingöl ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 473 gram toz esrar, 21 kilo 865 gram kubar esrar, 11 kenevir bitkisi, 18 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 11 adet silah mühimmatı, 1 ölçek, 14 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor ve gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri halen sürüyor.

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