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Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 tutuklama

Bingöl ve Antalya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 23:21
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Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 tutuklama

Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 tutuklama
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Bingöl merkezli iki ilde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, 7’si ise serbest bırakıldı.

 Operasyonda 2 kilo 473 gram toz esrar, 21 kilo 865 gram kubar esrar, 11 kenevir bitkisi, 18 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 11 adet silah mühimmatı, 1 ölçek, 14 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Şüphelilerin uyuşturucu imal ve ticaret suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri belirtiliyor.

Operasyon Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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