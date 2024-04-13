Bingöl'de minibüs ile otomobil birbirine girdi. 7 yaralı

Bingöl-Genç kara yolunda meydana gelen olayda, kavşağa doğru, aynı yönde seyir halinde ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 D 0728 plakalı minibüs ile 12 AAL 449 plakalı otomobil, çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.