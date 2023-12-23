Bingöl’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı

Bingöl'ün Bingöl- Muş kara yolunda meydana gelen kazada, Ş.B. idaresindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritteki bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 4 YARALI
Yaşanan Kazada Ş.B.isimli bir vatandaş, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerdeki isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.