Bingöl’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: DHA
Bingöl’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı
Bingöl'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Bingöl- Muş kara yolunda meydana gelen kazada, Ş.B. idaresindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritteki bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 YARALI

Yaşanan Kazada Ş.B.isimli bir vatandaş, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerdeki isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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