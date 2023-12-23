Kars’ta 7 araç birbirine girdi. 5 yaralı

Kaynak: İHA
Kars’ta 7 araç birbirine girdi. 5 yaralı
Kars’ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 tır, 1 kamyonet ve 5 otomobil çarpıştı. Gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı.

Kars’ta akşam saatlerinde etkisini gösteren kar ve tipi yollarda buzlanmaya neden oldu. Bu durum kazalara davetiye çıkardı.

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Kars-Susuz-Ardahan karayolunda, 1 tır, 1 kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri, AFAD ve UMKE ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, zincirleme kazada yaralanan 5 kazazedeye müdahale etti.

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Yaralılar kazanın medyana geldiği bölgedeki ilk tedavilerinin ardından Kars’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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