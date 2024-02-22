Bingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

Kaynak: İHA
Bingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı
Bingöl’ün Solhan ilçesinde 2 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 2 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; Solhan ilçesinde icra edilen faaliyette A.A. isimli şüpheli şahıs 2 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olay ile ilgili A.A. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.

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