Bingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 2 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; Solhan ilçesinde icra edilen faaliyette A.A. isimli şüpheli şahıs 2 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olay ile ilgili A.A. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.