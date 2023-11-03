Binlerce 2. el araç ilanı sitelerden kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılık ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak için yapılan düzenlemeyle 'Kimlik Doğrulama' zorunluluğu 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Buna göre ilan sitelerinde satış gerçekleştirmek isteyen kişiler ve emlak ofisleri e-devlet üzerinden kimlik veya yetki belgesi doğrulaması yapmak zorunda. Yapılan düzenlemeyle birlikte mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

‘MANİPÜLATİF İLANLARIN TAMAMI, SAHİBİ SIFATI İLE İLAN VEREN KİŞİLERDEN KAYNAKLANIYORDU’

Yeni düzenlemeyi değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Uzun süredir piyasada sahte ilan, kayıt dışı ilan, yanıltıcı ve dolandırıcılık amaçlı ilanlar, hatta bir bölgenin fiyatlarını yükseltmek için yapılan manipülatif ilanlarının tamamı, sahibi sıfatı ile ilan veren kişilerden kaynaklanıyordu. Kimlik ve mülkiyet belgesi ibraz etme koşulu olması icabet ettiğini biz uzun yıllardan bu yana zaten gündeme getirmiştik. Bakanlıkta bir yönetmelik değişikliğine gitti. Kişinin TC’si veya mülk sahibi olan kişinin TC’si, telefon numarası, kimlik bilgilerini devlete bildirmekle mükellefsin. Burada mükellefiyet ilan sitelerinde" diye konuştu.

‘SON 2 GÜNDE BİNLERCE İLAN SİTELERDEN KALDIRILDI’

Nizamettin Aşa, "Henüz sistem tam anlaşılmadı. Yani neyi kapsadığı tam olarak bilinmiyor. Bu işin 2 tane maddesi var. Birincisi, bireysel ilanlarda kişi mutlaka mülkiyet sahibi olduğunu kimlik doğrulama sistemi ile ispat etmeli. İkincisi de emlakçı yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek. Bu şekilde bilmeli ve çalışmasını eksiği varsa tamamlamalı. 2 ay önce yayınlandı aslında, yeni değil. Ancak, 1 Kasım itibari ile yürürlüğe girdi. Sahte ilan, yanıltıcı ilan, kayıt dışı emlakçılık yapan kişilerin 'sahibiyim' diye verdiği ilanlar hepsi şuan da silinmeye başladı. Son 2 günde binlerce ilan sitelerden kaldırıldı" şeklinde konuştu.

‘TÜKETİCİLER İNTERNET ÜZERİNDEN ARAÇ ALIRKEN BİRÇOK DOLANDIRICILIKLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTAYDI’

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, “Tüketiciler internet üzerinden araç alırken; pert araç, kaparo dolandırıcılığı gibi birçok dolandırıcılıkla karşı karşıya kalmaktaydı. Bu kimlik doğrulama sistemiyle artık bunun önüne geçildi diyebiliriz. İnternette önüne gelen herkes birinci derece akrabası olmadığı sürece bu araçları burada teşhir etme kabiliyetinden de yoksun olacak. Bunların hepsi sektörümüz açısından olumlu düzenlemeler" ifadelerini kullandı.

‘FİYATLARININ SPEKÜLE EDİLMESİYLE ALAKALI EN ÇOK KULLANILAN MECRA İNTERNET ORTAMIYDI’

Ertemel, “Pandemi sürecinde araç fiyatlarının speküle edilmesiyle alakalı en çok kullanılan mecra internet ortamıydı. Kişiler istedikleri rakamlara istedikleri şekilde eşinin, dostunun, kendinin olmayan araçları teşhir ediyordu. Bu artık bir nevi bitti diyebiliriz. Pandemi sürecinde her iki araçtan bir tanesi kayıt dışı satılmış. Bu çok büyük bir orandı. Onun için biz yetki belgeli olan kurumların otomotiv sektöründe bu işi yapmalarıyla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız da bu konuda bize çok ciddi destek vermekte. Otomobilcilerin isteği doğrultusunda bu işin bu şekilde olmasını çok olumlu görüyoruz. Burada tabi ki tüketicilerinde şuna dikkat etmesi lazım. Eğer bir daha görmeyecekleri, internet üzerinden alacakları araçları, belki de insanlar telefonlarını kapatacaklar ve bir daha erişemeyecekler, araçların hepsi bir servet değerinde. Bu tarz araçları yetkili kurumlardan ikinci el otomobil satıcılarından almalarını özellikle rica ediyoruz. Çıkacak olan herhangi bir sorunda en azından burada karşılarında bir muhatap bularak, sorunlarının çözümü noktasında çok daha ellerinin güçlü olacağını özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.