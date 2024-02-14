Binlerce ev sahibini ilgilendiriyor. Ödeme yapmanız için son 6 gününüz kaldı

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, konut vergisi ödemelerinin son günü için tarih verdi.

20 Şubat tarihinde sona erecek olan değerli konut vergisi beyanname süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksel, bu verginin 2019'da yapılan yasal değişiklikle birlikte Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlendiğini belirterek düzenlemenin henüz kamuoyunda yeterince bilinmediğinin altını çizdi.

Verginin konusu olan "konut" sebebiyle birçok ev sahibinin vergi beyanında bulunmayı veya ödemeyi atladığını yahut unuttuğunu ifade eden Yüksel, sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin 20 Şubat'a kadar beyanname vermesi gerektiğini aktardı.

HER PAYDAŞ AYRI AYRI BEYANNAME VERECEK

Elbirliği mülkiyette maliklerin müşterek veya ferdi beyanname verebileceğini de belirten Yüksel müşterek mülkiyette her paydaşın ayrı ayrı beyanname vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Yüksel, ülke sınırları içinde tek meskene sahip olanların vergiden muaf olduğunu, birden fazla dairesi olanların ise dairelerin ayrı ayrı değeri 9 milyon 967 bin liranın altında ise beyan etmeyeceklerini açıkladı.

Özellikle büyükşehirlerde bulunan dairelerin, rezidansların ve villaların yükselen fiyatları sebebiyle değerli konut vergisine tabi hale geldiğini de duyurdu.

VERGİYE TABİ OLMAYI BİLMEYEN DAİRE SAHİPLERİNİN CEZALI DURUMA DÜŞÜP VERGİ KAÇAĞI SORUMLUSU OLACAK

Vergiye tabi olmayı bilmeyen daire sahiplerinin cezalı duruma düşebileceğini ve bu durumun hem malikleri vergi kaçağı sorumlusu yapacağını hem de Maliye açısından tahsil edilmemiş bir gelir olacağını belirtti.

AYLIK YÜZDE 3,5, YILLIK İSE YÜZDE 42 GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Yüksel, beyanname vermeme durumunda para cezası uygulanacağını ve aylık yüzde 3,5, yıllık ise yüzde 42 gecikme faizi uygulanacağını ifade etti.

BEYANNAME NEREYE VERİLECEK?

Beyannamenin belediyelere değil, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine verilmesi gerektiğini ve beyanname internet ortamında da verilebileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, vergi peşin ödenebileceği gibi, 29 Şubat ve 31 Ağustos'a kadar iki eşit taksitte de ödenebileceğini aktardı.

Yüksel, 2022 yılında beyanname vermeyen ve 2023 içinde vergi bakımından cezalı duruma düşen kişilerin pişmanlık uygulamasıyla cezalardan kısmi indirim yaparak vergi idaresi ile uzlaşabildiğini de ifade etti.