Binlerce Sırp sokağa döküldü. Yağmur eylemcileri durduramadı

Sırplar "Sırbistan şiddete karşı" yazılı pankartlar ile sokağa çıktı.

Binlerce Sırp sokağa döküldü. Yağmur eylemcileri durduramadı

Muhalefet partilerinin çağrısı üzerine Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, bir süre önce düzenlenen silahlı saldırılara dikkati çekmek için "Sırbistan şiddete karşı" yazılı pankartlar taşıdı.

Sırbistan Ulusal Meclisinin önünde toplanan göstericiler, yağmura rağmen Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) kadar yürüdü.

Göstericiler, hükümetin ülkedeki güvenliği artırmasını talep ederek, RTS'nin taraflı yayın yaptığını öne sürdü.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e istifa çağrısı yapan göstericiler, açık alanda şiddete teşvikin durdurulmasını, şiddet içerikli programların yayından kaldırılmasını, RTS yönetimi ve Sırbistan'da hangi kanalların yayın yapacağını belirleyen Denetleme Kurulunun, ayrıca İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in de istifasını talep etti.

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Gösterinin 2 Haziran'da tekrarlanması bekleniyor.

Öte yandan Belgrad'daki silahlı saldırılar sonrası ülke genelinde birkaç kez gösteri düzenlenmişti.

Dün akşam ise Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e destek için düzenlenen "Umudun Sırbistan'ı" isimli mitinge Sırbistan'daki Sırpların yanı sıra Kosovalı, Bosna Hersekli ve Karadağlı binlerce Sırp katılmıştı.

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SIRBİSTAN'DAKİ SİLAHLI SALDIRILAR

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.

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Saldırının ardından Sırbistan genelindeki her okulda ikişer polis görevlendirilmişti.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.

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