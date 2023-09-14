Binlercesi aynı anda öldü. Aydınlılar korku içerisinde. Bukalemun gibi renk değiştirdiler

Ege Bölgesi'nin en önemli su kaynağı olan Büyük Menderes Havzası'nda toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Ölümlerin nedeninin, endüstriyel tesisler ve fabrikaların kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi olduğu iddia edildi.

KAYNAK: DHA
Binlercesi aynı anda öldü. Aydınlılar korku içerisinde. Bukalemun gibi renk değiştirdiler

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Büyük Menderes Havzası'nın tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, ölümlerin nedenini açıkladı. Sürücü, endüstriyel tesislerin, fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesinin ölümlere yol açtığını dile getirdi.

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"TÜM CANLILAR BUNDAN OLUMSUZ ETKİLENECEK"

Sürücü, "Burası Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın tam ortası. Yaklaşık 6 kilometre boyunca sazlıklar ölü balıklarla dolu. Bu balıklar buradan denize kadar ulaşıyor. Bu konuda gerekli önlemler alınmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" diye konuştu.

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"İLGİLİ KURUMLARA BAŞVURACAĞIZ"

Ölü balıkları kuşların yediğine dikkati çeken Sürücü, "Zaten deltanın bütün kuşları buraya geldi. Balıkların neden öldüğü suya bakınca anlaşılıyor. Su değil siyah bir sıvı. Arıtmasız şekilde endüstriyel tesislerin, işletmelerin, fabrikaların ve organize sanayilerin boşalttıkları atıklar maalesef bu tahliye kanalı vasıtasıyla denize kadar gidiyor. Aynı zamanda suda oksijen oranı çok düşük su olmaktan çıkmış zehirli bir sıvı akıyor. Kuşlar bunu yiyor kuşlara zarar verir mi bunun da incelenmesi gerekiyor. Bu balıkların neden öldüğünün acilen araştırılması lazım. İlgili kurumlara başvuracağız" dedi.

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