23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Binyamin Netanyahu geri mi dönüyor?

İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak genel seçimlere ilişkin anketlerde, sağcı Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakiplerinin önünde olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 15:46
Takip Et

Binyamin Netanyahu geri mi dönüyor?

Binyamin Netanyahu geri mi dönüyor?
+
Aa
-

Anketlere göre Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloğun, Meclisteki 120 sandalyeden 60 ila 62'sini alacağı öngörülüyor. Hükümet kurmak için ise Mecliste en az 61 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

"Maariv" gazetesinde yayınlanan ankete göre, kasım ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu bloğunun 60, Gelecek Var Partisi lideri ve Başbakan Yair Lapid öncülüğündeki bloğun 56 sandalye kazanması bekleniyor.

Hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklayan Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku'nun ise 4 sandalye elde etmesi öngörülüyor.

İsrail'in "Kanal 13" televizyonunun yayınladığı ankette, Netanyahu bloğunun 61, Lapid öncülüğündeki hükümet bloğunun 55, Ortak Arap Listesi Bloku'nun ise 4 sandalye alacağı ifade ediliyor.

"Kanal 14" televizyonunun anketinde ise Netanyahu bloğunun 62, hükümet bloğunun 54 ve Ortak Arap Listesi Bloku'nun 4 sandalye alacağı kaydediliyor.

İsrail'de geçtiğimiz haftalarda yapılan kamuoyu yoklamaları, Netanyahu bloğunun 59 sandalye elde edeceğini gösteriyordu.

Gözlemciler, anketlerde Netanyahu bloğunun sandalye sayısında görülen artışın Balad Partisi'nin Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılmasından kaynaklandığını ileri sürülüyor.

Anketler, Balad Partisi'nin barajı geçemeyeceğini, Ortak Arap Listesi Bloku'ndaki sandalye sayısının 7'den 4'e düşeceğini gösteriyor.

İsrail, 1 Kasım'da son dört yıl içinde beşinci genel seçim için sandık başına gidecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
3
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
4
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
5
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
6
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
7
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.