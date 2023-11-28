Biorezonans yöntemi nasıl işe yarar

Diyetisyen Gizem Güneş, kilo problemi çeken vatandaşların biorezonans yönetimiyle hızlı ve sağlık bir şekilde zayıflaya bileceğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

KAYNAK: İHA
Biorezonans yöntemi nasıl işe yarar

Diyetisyen Gizem Güneş, “Biorezonansı zayıflamak için yardımcı terapi olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda kişinin sağlık problemleri varsa bu sağlık problemlerini uygun protokoller yaparak yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Her geçen gün kilo sorunuyla boğuşan insanlar için yeni yöntemler geliştiriliyor. YO yeni yöntemlerden biri de biorezonans. Güneş konuyla ilgili şunları söyledi:

“Biliyorsunuz ki çağımızın en büyük hastalığı obezite. Dünya üzerinde beden kitle endeksi normalin üzerinde olan 650 milyondan fazla insan 41 milyondan fazla çocuk obeziteyle mücadele ediyor. Hepimiz obeziteyle mücadele için daha iyi beslenmemiz gerektiğini, daha çok spor yapmamız gerektiğini daha fazla su içmemiz gerektiğini biliyoruz. Fakat bunun dışında da obeziteyle mücadele etmek için çeşitli yollar var. Bu yollardan bir tanesi de biorezonans. Biorezonans ile nasıl mücadele edebiliriz bugün ondan bahsedeceğiz. Biorezonansı zayıflamak için yardımcı terapi olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda kişinin sağlık problemleri varsa bu sağlık problemlerini uygun protokoller yaparak yardımcı oluyoruz. Bugün konuşacağımız konu kilo verme alanı. Kişi biorezonans terapisine karar verdikten sonra kişinin belirli noktalarına elektronlar yerleştiriyoruz. Bu elektro manyetik dalgaları kişide bağımlılık yapan kişide kilo almasını sağlanan besinlerin silinmesini sağlıyoruz. Ben ekmek yemeden duramam, çikolata benim olmazsa olmazım, şekersiz olmazsa olmaz diyorsanız aslında biorezonans tedavisi sizin için. Biorezonans tedavisiyle biz bu besinlerin beyin belleğinden silinmesine yardımcı oluyoruz. Böylece bunlara olan isteğiniz azalıyor. Bunlara olan istek azalınca diyet süresi daha rahat geçiriyorsunuz. Güzel bir yaşam sağlanarak kilo kontrolünde yardımcı oluyor. Bunu sonrasında diyetisyen takibi gerekli. Bağımlılıklarınızdan kurtulmak ve kilo vermek istiyorsanız biorezonans terapisini deneyin."

İHA


Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı Sağlık
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar Magazin
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme Magazin
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar Gündem
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi Spor
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi Gündem
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi
Huzur uygulamasında 5 gözaltı Gündem
Huzur uygulamasında 5 gözaltı