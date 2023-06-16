Biparjoy Kasırgası Hindistan kıyılarında yıkıcı iz bırakıyor

Biparjoy fırtınası, Hindistan kıyı şeridini yerle bir ettikten sonra elektrik direklerini devirdi ve ağaçları kökünden söktü.

Biparjoy Kasırgası Hindistan kıyılarında yıkıcı iz bırakıyor

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde ve Pakistan'ın Sindh eyaletinde 180.000'den fazla insan, Perşembe akşamı karaya çıkmadan önce Bengalce'de “felaket” anlamına gelen Biparjoy’un yıkıcı etkisinden kaçtı.

Fırtına, vurduğu anda saatte 125 kilometreye varan sürekli rüzgarlar içeriyordu ancak Hintli tahmincilerin Cuma günü geç saatlere kadar ılımlı bir alçak basınç sistemine geçmesini beklemesiyle bir gecede zayıfladı.

Gujarat hükümet sözcüsü, sahil boyunca yüzlerce elektrik direğinin söküldüğünü ve bölgenin büyük bölümünün elektriği kesildiğini söyledi.

Eyalet yardım komiseri ofisi, gece boyunca herhangi bir can kaybının bildirilmediğini açıkladı.

Eyalet hükümeti, Gujarat'ta 100.000'den fazla insanın ve Pakistan'da 82.000 kişinin fırtına patlak vermeden önce tahliye edildiğini belirtti.

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