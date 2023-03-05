5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bipolep ameliyatı ile 2 saatte taburcu oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Denizhan Demirkıran, prostat şikayetiyle başvuran Celal Ayvacık'ın 'bipolep' yöntemiyle ameliyatından 2 gün sonra taburcu edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 08:17
Takip Et

Bipolep Prostat ameliyatı

Bipolep ameliyatı ile 2 saatte taburcu oldu
+
Aa
-

Gökçebey ilçesinde yaşayan Celal Ayvacık, idrar yapmada zorluk şikayetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Ayvacık'a prostat teşhisi konuldu. Kapalı cerrahi teknikle yapılan ameliyatta Ayvacık'ın prostatı temizlendi ve ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildi.

 

Hastanın yaşlılarda yaygın görülen bir prostat türüyle geldiğini belirten Dr. Denizhan Demirkıran, "Yaptığımız tahlillerle de hastanın bir cerrahiye ihtiyacı olduğuna karar verdik. Prostat hastalıkları ameliyatında eskiden açık cerrahi yapılırdı. Bu, hastaların direnlerinin bulunması, iş gücü kaybı, iyileşme süresinin uzun olması gibi sorunları beraberinde getiriyordu. Şu an büyük prostat olarak tabir ettiğimiz belli bir hacmin üzerindeki prostatlarda Avrupa kılavuzlarında gösterilen enükleasyon yöntemleri. Artık büyük prostatlarda açık cerrahilerden uzaklaşıldı. Biz hastamıza bölgemizde ilk kez uygulanan 'bipolep' yöntemini uyguladık. Avantajları açısından da prostatı mesaneye tek parça halinde gönderip mesane içinde küçük parçalara ayırıp hiçbir açık kesi olmadan idrar kanalı içinden en geniş prostat dokusunu çıkararak tedavi etmiş olduk. Bu sayede çok daha erken taburcu olabiliyorlar. Sondalı kalma süreleri çok kısa oluyor" şeklinde konuştu.

Celal Ayvacık ise "Doktorlarıma inanıyorum; onların araştırmalarına, dediklerine göre ameliyata geldim. Ağrım sızım yok, çok rahatım. Şu anda durumlar iyi" dedi.

DHA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
1
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
2
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
3
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿Korona aşısının kilit ismi öldürüldü. Şoke eden olay
4
﻿Korona aşısının kilit ismi öldürüldü. Şoke eden olay
﻿Korona aşısının kilit ismi öldürüldü. Şoke eden olay
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
5
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
6
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
7
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Antalya'da iş cinayeti 
﻿Antalya'da iş cinayeti 
﻿Antalya'da iş cinayeti 
﻿Kadınlar ruby maçında müthiş taktik. Kathy'i uçurdular
﻿Kadınlar ruby maçında müthiş taktik. Kathy'i uçurdular
﻿Kadınlar ruby maçında müthiş taktik. Kathy'i uçurdular
﻿Eden Hazard transferi bitti. Resmi açıklama geldi
﻿Eden Hazard transferi bitti. Resmi açıklama geldi
﻿Eden Hazard transferi bitti. Resmi açıklama geldi
﻿Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.