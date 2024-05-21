Hamile eşini katletti ‘Pişmanım’ dedi ‘ağırlaştırılmış müebbet’ yedi

Olay, 29 Aralık 2023 tarihinde Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçı olarak görev yapan sanık, aynı okulda usta öğretici olarak çalışan hamile eşini bir tartışma sonucu bıçakladı. Eşini yaraladıktan sonra aracıyla kaçan sanık, bir süre sonra trafik kazası geçirdi ve yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, genç kadının ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadın, Sumbas ilçesinde defnedildi ve sanık tedavisinin ardından tutuklandı.

Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, sanık yemek meselesi yüzünden eşiyle tartıştıklarını ve hakaret içeren sözler üzerine kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında herhangi bir indirim yapmadı.