Bir askerimiz şehit oldu. Yüreğimiz yandı

Uşak’ın Banaz İlçesi Öksüz Köyü’nde yaşayan ve sözleşmeli asker olarak Irak'ın Kuzeyinde yer alan Pençe Operasyonu bölgesine sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya burada hain terör örgütü mensubu teröristlerin yaptığı alçak saldırı ile yaralanmıştı.

15 Haziran tarihinde yaşanan çatışma sonrasında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Sözleşmeli Er Özcan Kaya'dan ne yazık ki acı haber geldi. Ankara GATA hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman askerimiz yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Sözleşmeli Er Özcan Kaya’nın naaşının 24 Haziran 2023 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Uşak'ın Banaz İlçesi Öksüz Köyünde kılınacak cenaze namazı akabinde askeri törenle defnedileceği açıklandı.

MSB DUYURDU

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."