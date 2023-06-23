Bir askerimiz şehit oldu. Yüreğimiz yandı

Milli Savunma Bakanlığı Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu 15 Haziran'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bir askerimiz şehit oldu. Yüreğimiz yandı

Uşak’ın Banaz İlçesi Öksüz Köyü’nde yaşayan ve sözleşmeli asker olarak Irak'ın Kuzeyinde yer alan Pençe Operasyonu bölgesine sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya burada hain terör örgütü mensubu teröristlerin yaptığı alçak saldırı ile yaralanmıştı.

15 Haziran tarihinde yaşanan çatışma sonrasında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Sözleşmeli Er Özcan Kaya'dan ne yazık ki acı haber geldi. Ankara GATA hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman askerimiz yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Sözleşmeli Er Özcan Kaya’nın naaşının 24 Haziran 2023 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Uşak'ın Banaz İlçesi Öksüz Köyünde kılınacak cenaze namazı akabinde askeri törenle defnedileceği açıklandı.

MSB DUYURDU

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

aw920970-01.jpg

fghf.jpg

fzs7pzfaiae9m-p.jpg

İlgili Haberler
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı
Fethi Sekin'in şehit edilmesi talimatını vermişti. Etkisiz hale getirildi
3 askerin şehit olduğu Sakarya'daki patlama davasında yeni gelişme
3 askerin şehit olduğu Sakarya'daki patlama davasında yeni gelişme
Şehitlere son veda! Türkiye şehitlerini gözyaşlarıyla uğurlandı
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
İstanbullular 8 kişilik taksilere binecek Güncel
İstanbullular 8 kişilik taksilere binecek
Türkiye'yi alarma geçirecek olay. Yolcu otobüsünde ele geçirildi Güncel
Türkiye'yi alarma geçirecek olay. Yolcu otobüsünde ele geçirildi
Dev bankadan Mehmet Şimşek'e 'şok' uyarı geldi Ekonomi
Dev bankadan Mehmet Şimşek'e 'şok' uyarı geldi
Fotoğraftaki kadın sanatçıyı tanıdınız mı? Giydiği ayakkabıya dikkatli bakın Magazin
Fotoğraftaki kadın sanatçıyı tanıdınız mı? Giydiği ayakkabıya dikkatli bakın
Ağrı'da 229 kaçak göçmen sınır dışı edildi Güncel
Ağrı'da 229 kaçak göçmen sınır dışı edildi
İlk defa yanıldım diyerek yeni tahminini açıkladı! İslam Memiş'ten dolar ve altın çıkışı Ekonomi
İlk defa yanıldım diyerek yeni tahminini açıkladı! İslam Memiş'ten dolar ve altın çıkışı
LGS sonuçları açıklandı Güncel
LGS sonuçları açıklandı