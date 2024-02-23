Bir avuç sağlık

Bol lif içeren kabak çekirdeğini uyumadan önce yerseniz, gece boyu sağlığınıza katkıda bulunur.

Kabak çekirdeği, sindirim sistemine iyi gelir ve her gün tüketilmesi tavsiye edilir. Ayçiçeği çekirdeği gibi kızartarak yiyebileceğiniz kabak çekirdeği, prostat, kalp, ruh ve beyin sağlığı için harika faydalar sunar.

Yatmadan önce kabak çekirdeği yemek, hücrelerinizin yenilenmesine ve işlevlerine yardımcı olur. Özellikle uyku öncesi kabak çekirdeği alışkanlığı edinirseniz, şunları fark edersiniz…

Uyku kaliteniz artar, sinir ve sindirim sisteminiz rahatlar, vücudunuz toksinlerden temizlenir. Bir avuç kabak çekirdeği, içindeki sakinleştiriciler sayesinde size huzurlu bir uyku sağlar.