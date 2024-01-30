Bir ayda 250 TL zam geldi vah vatandaş vah. İki fotoğraf bir ay arayla çekildi

Kaynak: Haber Merkezi Naim Arıoğlu
Bir ayda 250 TL zam geldi vah vatandaş vah. İki fotoğraf bir ay arayla çekildi
İki fotoğraf bir ay arayla çekildi. İlkinde indirimli fiyatıyla ikincisinde ise yine indirimli fiyatıyla bir sucuğu kilo fiyatındaki fark yok artık dedirtti. Çünkü, ete 250 liranın üzerinde mi zam geldi de biz duymadık? Bunun adı sizce nedir?

Asgari ücret zamlandı, marketler gece mesaisi yapıp, etiketleri değiştirdi. Bir de bunun üzerine Emekli maaşlarına enflasyon farkı üzerine zam yapıldı, memur maaşlarındaki artışla eşitlendi. Yine bu kararın ardından marketler tekrar 'etiket' mesaisine kaldı. İşte bu duruma çarpıcı örnekler çekilen fotoğraflara yansıdı.

AYNI MARKET FİYATLAR BİR AYDA UÇURULDU

Birer ay arayla piyasaya hakim 5 marketten birinde çekilen iki fotoğraf. Görüntüde ünlü bir marka sucuk var. İlk fotoğraf 27 Aralık günü çekildi. Sucuğa görünüşte indirim yapılmış. 889 TL'den 795 liraya indirilmiş. İkinci fotoğraf aynı market zincirinde dün çekildi. Ete 250 liradan fazla bir zam geldi de kimse duymadı. Bir de indirim yapılmış. İkinci fotoğraf dün çekildi. Etikete bakanların gözü faltaşı gibi açıldı. Aynı marka sucuğun fiyatı 1195 liraya uçurulmuş, üzerinden de indirim yapılarak, 1049 liraya indirilmiş. Vah vah vah...Aynı markette dana but sotenin fiyatı 499 lira...1 Kilo sucuğun fiyatı iki kilo etten daha pahalı. Sucuğun içinde yağ da var. Firma eti, market fiyatından almadığına göre. Bu sucuğun fiyatını kim 1049 liraya çıkarıyor? Market mi yoksa üretici firma mı? Her şey ortada...Sucuğun markete geliş fiyatı belli...Kim bu uygulamanın önüne geçecek...

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