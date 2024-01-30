İngiltere Merkez Bankası'ndan dev bankaya rekor ceza

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Merkez Bankası'ndan dev bankaya rekor ceza
İngiltere Merkez Bankası BoE ünlü bankaya ceza yağdırdı. BoE, mevduat koruma, tanımlama ve bildirimindeki başarısızlıklarından dolayı HSBC'ye 57,4 milyon sterlin para cezası verdi.

İngiltere Merkez Bankası BoE'den yapılan açıklamada, HSBC Bank ve HSBC UK Bank'ın koruma kurallarına gereken özeni göstermediği gerekçesiyle ceza yağdırdı.

BoE'nin yaptığı incelemelerde, HSBC Bank'ın 2015-2022, HSBC UK Bank'ın ise 2018-2021 yıllarında gereken uygulamalarda başarısız olduğunu belirledi. Bunun üzerine HSBC, mevduat koruma, tanımlama ve bildirimindeki başarısızlıkları nedeniyle 57,4 milyon sterlin, TL bazında ise 2 Milyor 209 milyon lira para cezasına çaptırıldı.

BoE BU CEZAYLA REKOR KIRDI

HSBC'ye kesilen bu ceza BoE bünyesindeki İhtiyatı Düzenleme Kurumu PRA'nın bugüne kadar verdiği en yüksek ikinci para cezası olarak kayıtlara geçti.

BoE açıklamasında, HSBC'nin, tespit edilen sorunlar hakkında yaklaşık 15 ay boyunca PRA'nın kararlarına uymadığı, açık davranmadığı ve işbirliğine gitmediği belirtildi.

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