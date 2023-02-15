15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarımda dev enflasyon. Bir aylık artış yüzde 11 yıllık yüzde 142

Tarımda dev enflasyon. Bir aylık artış yüzde 11 yıllık yüzde 142

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,08 artış gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 142,84 arttı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:28
Takip Et

Bir aylık artış yüzde 11,08 oldu.Tarım sektöründe enflasyon uçtu

Tarımda dev enflasyon. Bir aylık artış yüzde 11 yıllık yüzde 142
+
Aa
-

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,08 artış gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 142,84 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Tarım-ÜFE'de, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 142,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 139,25 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,27 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,73 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,50 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,39 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 59,47 ile lifli bitkiler ve yüzde 94,65 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 266,98 ile turunçgiller ve yüzde 183,09 ile çeltik oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,80 ile çeltik ve yüzde 2,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,51 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 14,08 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
2
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
5
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.