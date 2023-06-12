Bir banka daha Merkez Bankası’nın faizleri ne yapacağını söyledi. Çılgın rakamı açıkladılar

ABD’li yatırım Bankası Merkez Bankası’nın faizleri ne yapacağını açıkladı. ABD’li banka, faizlerin yüzde 25’e çekilmesinin beklendiğini açıkladı. Alman Bankası Deutsche Bank da faizlerle ilgili benzer öngörüyü paylaşmıştı.

Bir banka daha Merkez Bankası’nın faizleri ne yapacağını söyledi. Çılgın rakamı açıkladılar

ABD merkezli banka JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi bu ay yüzde 25'e yükseltmesini bekliyor.

Reuters'taki habere göre JP Morgan, mevcut yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizinin 22 Haziran'da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25'e yükseltileceği tahmininde bulundu.

Banka tarafından paylaşılan notta yüzde 30 seviyesindeki yıl sonu faiz tahmini değiştirilmedi.

RESESYON BEKLENTİSİ

JP Morgan, kredi koşullarındaki sıkılaşma nedeniyle bu yılın ikinci yarısında Türkiye'nin resesyona gireceğini öngörüyor.

Merkez Bankası, yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilk faiz kararını önümüzdeki hafta perşembe açıklayacak.

ALMAN BANKASI DA “TEK SEFERDE YÜZDE 25” DEMİŞTİ

Alman bankası Deutsche Bank da JP Morgan gibi Merkez Bankası’nın faizi yüzde 25’e çekmesini beklediklerini söylemişti.

Bankanın ekonomistleri iki farklı senaryo paylaşarak "Politika faizi ilk seferde yüzde 25'e yükseltilebilir veya Haziran ve Temmuz aylarında üst üste faiz artırımı olabilir. İkinci senaryoda faiz önce yüzde 18-20 civarına, Temmuz'da da yüzde 25 seviyesine yükselebilir. Bu artışın son olup olmayacağı soru işareti ve TL'nin hareketi ile portföy akışlarına bağlı olacak. Faizin yüzde 30'un üzerine çıkması ihtimalini de dışlamıyoruz" öngörüsünü paylaştı.

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