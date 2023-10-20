Bir de bu gurbetçiyi dinleyin: "Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor"
Sokak röportajında konuşan gurbetçi vatandaş: Euro çıktıkça Türkiye'nin ekonomisi batıyor. Zamanı geldi tuvalet temizledik. Zamanı geldi fabrikada çalıştık. Çalışmak ayıp değil. Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor"
Sokak röportajında konuşan gurbetçi vatandaş: Euro çıktıkça Türkiye'nin ekonomisi batıyor. Zamanı geldi tuvalet temizledik. Zamanı geldi fabrikada çalıştık. Çalışmak ayıp değil. Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor"