Bir de bu gurbetçiyi dinleyin: "Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor"

Sokak röportajında konuşan gurbetçi vatandaş: Euro çıktıkça Türkiye'nin ekonomisi batıyor. Zamanı geldi tuvalet temizledik. Zamanı geldi fabrikada çalıştık. Çalışmak ayıp değil. Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor"