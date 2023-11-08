Almanya'da bir ekmek 10 euro diyen vatandaşa jet yanıt: Nerede bu 10 euro ekmek

Sokak röportajında Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu savunan bir vatandaş, Almanya’da yaşamın pahalı olduğunu, bir ekmeğin 10, simitin ise 5 euro olduğunu öne sürdü.

Videoyu gören bir gurbetçi ise Almanya’da bir markete giderek ekmek ve simitin ne kadar olduğunu videolu bir şekilde gözler önüne serdi.

Videonun devamında ise markette satılan en pahalı ekmeği çeken gurbetçi genç 500 gr ekmeğin birim fiyatının 3 euro olduğunu gösterdi.

Video kısa sürede milyonlarca izlendi ve sosyal medyada viral olan videolar arasına girdi.