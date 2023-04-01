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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan kentinde, saat 10.27'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 21:24
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Bir deprem de İranda oldu

İran'da 5 büyüklüğünde deprem
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(AA) İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.

Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.

 

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