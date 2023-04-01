1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya’da duvarı yıkılan binaya ‘hasarsız’ raporu verildi

Malatya’da duvarı yıkılan binaya ‘hasarsız’ raporu verildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde içi kullanılamaz hale gelen, duvarları yıkılan bir binaya hasarsız raporu verildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:07
Takip Et

Malatya’da duvarı yıkılan binaya ‘hasarsız’ raporu verildi

Malatya’da duvarı yıkılan binaya ‘hasarsız’ raporu verildi
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da son açıklanan verilere göre 108 bine yakın konut ağır hasar aldı veya yıkıldı. 6 Şubat depreminden sonra Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar tespit çalışmaları tekrar başlarken, bazı binalara "hasarsız" raporu verilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 49 numaralı bina da "hasarsız" raporu aldı. Dairelerde ve merdivenlerinde gözle görülür hasar olan binanın sakinleri, eşyalarını almak için bile apartmana giremediklerini aktardı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
2
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
6
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
7
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.